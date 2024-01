In una stagione complicata come l’ultima, che ha incoronato Red Bull e Max Verstappen campioni del mondo nelle rispettive classifiche, l’unica gioia della Ferrari porta la firma di Carlos Sainz. Lo spagnolo infatti ha regalato alla squadra del Cavallino il solo successo del 2023, trionfando nell’appuntamento notturno del Gran Premio di Singapore. Analizzando la stagione conclusasi da poco più di un mese, Sainz ha ammesso come sia stata molto simile a quella del 2021 (campionato d’esordio in Ferrari) anche se è stato condizionato da molte più oscillazioni prestazionali.

“Meglio del 2022. Simile al 2021, con picchi più alti e bassi rispetto a quella stagione – ha dichiarato Sainz, intervistato da AS – Per la vittoria e i podi, che sono stati picchi altissimi, e poi momenti bassi. Nel 2021 sono stato ancora più costante rispetto a quest’anno. Ma direi che contano tantissimo la vittoria di Singapore e il podio di Monza”.

Lo spagnolo poi, discutendo dei momenti in cui si è sentito particolarmente orgoglioso, ha detto: “Le due pole consecutive, la vittoria, più l’aver ritrovato nella seconda parte di stagione quella costanza che forse era mancata all’inizio”.

Da parte di Sainz non è mancato un pensiero anche alla situazione più difficile a cui ha dovuto fra fronte nel 2023: “L’inizio senza dubbio, il test in Bahrein. Avendo visto subito, fin dai primi tre run che abbiamo fatto nei test, che la macchina era complicata e che ci trasmetteva preoccupazione, non capivamo davvero cosa stesse succedendo e cosa ci mancava rispetto alla Red Bull. E poi, come le gare di Australia, Las Vegas, non sono mai stato così frustrato e arrabbiato con lo sport come in quelle due gare”.