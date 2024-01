F1 | Barrichello su Schumacher: “Ho chiesto alla famiglia di poterlo vedere, mi hanno detto no”

Il 29 dicembre 2023 è stato il 10° anniversario dell’incidente che ha segnato inevitabilmente la vita di Michael Schumacher. La pubblicazione tedesca BILD afferma di avere nuovi dettagli sulla routine quotidiana di Michael Schumacher. Secondo la fonte, al fine di stimolare le funzioni cerebrali, il sette volte campione del mondo è stato portato a bordo di una Mercedes-AMG, nel tentativo creativo di fornire stimoli cognitivi e motori attraverso l’esperienza di guida in pista. Il campione tedesco inoltre riceve assistenza 24 ore su 24, con un’infermeria privata situata nel suo ex ufficio, composta da circa 15 medici.

L’ex compagno di squadra di Michael Schumacher alla Ferrari, Rubens Barrichello, intervistato recentemente dal podcast The Sun in Flow, ha raccontato cosa è successo quando ha chiesto alla famiglia il permesso di incontrarlo dopo il suo incidente.

“Ho chiamato una volta e ho detto che volevo fargli visita. Mi hanno detto che purtroppo non sarei stato d’aiuto e che avrei potuto essere triste. Così ho capito che in quel momento non era il momento di entrare nella sua vita”.