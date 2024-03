Sono settimana calde in casa Red Bull per la guerra interna che agita la squadra anglo-austriaca. Ad uscire vincente, almeno per il momento, è il fronte pro Chris Horner con il manager inglese che ha conservato il ruolo di team principal dopo il sexgate che lo ha visto finire al centro della ribalta mediatica. Lo stesso Horner, discutendo con i media presenti a Jeddah, ha ammesso in tutta onestà che non intenderà trattenere nessuno contro la propria volontà se decidesse di salutare la squadra di Milton Keynes.

Con la vittoria politica di Horner, si è vociferato del futuro addio di Helmut Marko (anche se sabato, giorno della corsa di Jeddah, lo stesso austriaco ha confermato il suo impegno in Red Bull) e anche della famiglia Verstappen. Proprio sull’olandese, che ancora una volta ha lasciato solamente le briciole alla concorrenza trionfando anche in Arabia Saudita, è forte l’interesse della Mercedes che però prima dovrà migliorare una vettura che fatica a reggere il passo dei primi.

“I migliori piloti vogliamo guidare le migliori vetture – ha dichiarato Horner, citato dal sito Skysports.com – Ma mai dire mai. Se un pilota vuole andare altrove allora andrà. Ma, come squadra, non vedo alcun motivo per cui qualcuno dovrebbe lasciarci. Penso che abbia un grande supporto intorno a lui e sta facendo un ottimo lavoro con una grande macchina. Ma è come qualsiasi altra cosa nella vita. Non puoi costringere qualcuno ad essere da qualche parte solo per un pezzo di carta”.

Horner, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Se qualcuno non volesse far parte di questo team, non lo obbligheremo a tenerlo contro la propria volontà. E questo vale sia che si tratti di chi si occupa delle vetture, di un progettista o di qualcuno che si occupa di questioni di support. Far parte di un team come questo implica impegno e passione, Max ce l’ha. Lo abbiamo visto, è qui da quando aveva 18 anni e non ho dubbi sul suo impegno e sulla sua passione per il futuro”.