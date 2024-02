F1 | Red Bull RB20, Horner: “Non è un’evoluzione conservativa, ma una grande innovazione”

Anche in questa occasione la Red Bull ha attirato le attenzioni per quel che riguarda la nuova RB20, in virtù di quei particolari elementi che ne hanno scandito la presentazione. La vettura progettata a Milton Keynes non appare come una semplice evoluzione della precedente RB19, come la logica avrebbe potuto ipotizzare vedendo lo strapotere dello scorso anno dove la macchina anglo-austriaca ha conquistato la bellezza di 21 vittorie in 22 appuntamenti, ma in alcune aree manifesta un’autentica rivoluzione utilizzando soluzioni scartate in passato dalla Mercedes.

Ora non resta che attendere il cronometro e la messa in pista ufficiale, che avverrà la prossima settimana con i test invernali in programma in Bahrain dal 21 al febbraio, ma la RB20 segna un punto di rottura con il recente passato. Sull’ultima nata a Milton Keynes ne ha discusso Chris Horner, con il team principal della Red Bull che ha sottolineato la verve creativa che ha caratterizzato il comporto tecnico guidato da Adrian Newey.

“Ovviamente l’auto appare visibilmente diversa in alcune aree rispetto allo scorso anno – ha dichiarato Horner, citato da Autosport – Solo il cronometro lo dirà, ma al simulatore non ci saremmo impegnati su questo progetto se non avessimo ritenuto che fosse migliore”.

Horner, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Penso che ci sia una grande innovazione anche sulla vettura che senza dubbio sarà esaminata attentamente nelle prossime due settimane. La squadra sia è impegnata molto a livello creativo”.

Il team principal della Red Bull ha concluso: “Si nota in alcune soluzioni che sono state trovate. Non è un’evoluzione conservativa, ma grande innovazione”.