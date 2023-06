F1 | Red Bull, Horner stoccata a Perez: “Ok due track limits, ma il terzo?”

Christian Horner continua a festeggiare con l’amaro in bocca. E’ ancora pole per l’inafferrabile Verstappen, che resta comunque graziato dalla direzione gara nonostante l’impeding su Magnussen; d’altra parte, ancora una volta, la squadra e il team principal si ritrovano a chiedersi come mai Sergio Perez sia nuovamente fuori dal Q3. Per la quarta volta consecutiva il messicano non riesce a passare il taglio, e dovrà scattare dalla quindicesima casella. E proprio di “tagli” si tratta: a Checo vengono cancellati ben tre tempi a causa dei track limits, ed è evidente la rabbia di Horner nel giustificare questo nuovo errore del suo pilota.

“E’ stata una sessione difficile, è difficile accorgersi di quella linea bianca, è evidente dal numero di giri cancellati, ma Max ha fatto un grande lavoro, nonostante si sia trattenuto proprio a causa dei track limits. La situazione è frustrante per Checo: ciò che ci infastidisce è che aveva lo stesso passo di Max, ma gli hanno cancellato ben tre tempi. La prima volta di diciamo di fare attenzione, te lo ripetiamo la seconda e mi aspetto che tu lo faccia, ma alla terza? Non capisco – ha sbottato il team principal – avrà comunque il supporto della squadra, sappiamo di cosa è capace, volterà pagina e si concentrerà sul resto del weekend. E’ una pista su cui si può sorpassare, le Ferrari hanno un ottimo passo e Charles era a solo mezzo decimo alla fine, credo che sarà un weekend eccitante”.