F1 | Red Bull, Verstappen mantiene la pole: “Importante è essere davanti”

Ventiseiesima pole in carriera per Max Verstappen, la terza al Red Bull Ring. L’olandese, non è una novità, è inarrestabile quest’anno, sebbene alla fine qualche tifoso Ferrari abbia sperato che ci potesse essere una rossa in pole. Anche il campione del mondo resta vittima della giostra dei track limits, così come la maggior parte dei piloti in pista, ma l’olandese non ripete i suoi errori e vola dritto in Q3 davanti al resto del gruppo. Quella di oggi non è l’unica pole che Max dovrà conquistare sulla pista di casa: c’è ancora la Shootout Qualifying, che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race del sabato.

AGGIORNAMENTI: Sembrava che la pole di Verstappen potesse essere a rischio: l’olandese ha di fatto commesso un impeding su Kevin Magnussen in curva uno. La Red Bull procedeva lentamente sulla traiettoria, mentre Magnussen era nel su giro veloce, commettendo di fatto l’impedimento. Lo stesso accadde nel 2018 tra Sebastian Vettel e Carlos Sainz; allora, la direzione gara comminò una penalità. Stavolta, la direzione gara ha deciso di non comminare nessuna penalità.

“E’ bellissimo essere in pole qui al Red Bull Ring, è davvero bello. Non è stata una qualifica lineare a causa dei track limits. E’ difficile regolarsi con la linea bianca, hanno cancellato un sacco di tempi, per cui non è successo solo a noi. Stava tutto nel sopravvivere in pista, completare più giri possibile senza poter spingere al massimo. Il crono è davvero corto qui, ed eravamo tutti molto vicini. Ci aspetta un lungo weekend e tutto può succedere, domani si ricomincia. Oggi la vettura era veloce ed eravamo davanti, è la cosa più importante”.