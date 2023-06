Formula 1 | La McLaren presenta un reclamo per la penalità di Norris in Canada

Attraverso una nota ufficiale divulgata poco fa, la McLaren conferma di aver presentato una reclamo, chiedendo un diritto di revisione in merito all’articolo 14.1.1 del Codice Sportivo Internazionale della FIA, sulla decisione dei Commissari Sportivi per quanto riguarda la penalità di 5 secondi a Lando Norris per “comportamento antisportivo” in regime di Safety Car nel Gran Premio del Canada 2023.

“Sosteniamo molto la FIA e gli Steward e ci fidiamo di loro mentre svolgono un lavoro difficile – si legge nel comunicato del team di Woking. Comprendiamo la necessità degli steward di prendere decisioni in tempi brevi, analizzando scenari complessi e spesso con informazioni parziali e molteplici elementi da considerare. In Canada siamo rimasti sorpresi dalla sanzione e incerti sulla logica alla base della decisione. Abbiamo parlato con i Commissari Sportivi subito dopo la gara per aiutarci a capire le motivazioni della sanzione. Il quadro normativo della FIA dispone di strumenti e processi che consentono a loro e allo sport di affrontare la complessità operativa della Formula 1, in particolare per le decisioni che devono essere prese durante la gara”.

“Il “diritto di revisione” è uno di quei processi che mette in mostra la forza dell’istituzione nel consentire la revisione delle decisioni, dovrebbe essere nel migliore interesse dello sport e questo è qualcosa che la McLaren abbraccia e sostiene pienamente. Alla luce di questa disposizione, il team ha preso in considerazione la spiegazione iniziale e ha deciso di riesaminare il caso in modo calmo e ponderato, eseguendo una due diligence completa, che includeva l’esame dei precedenti. Dopo questa revisione attenta e approfondita, riteniamo che esistano prove sufficienti per presentare un “diritto di revisione” alla FIA, cosa che abbiamo fatto. Continueremo a lavorare a stretto contatto con la Federazione Internazionale, nello stesso modo costruttivo e collaborativo in cui lo facciamo normalmente, e accetteremo l’esito delle loro deliberazioni e decisioni”.