F1 | Aston Martin, strategia errata per Stroll: “Impareremo da questo errore”

Lance Stroll scala dalla sesta alla nona posizione del Gran Premio d’Austria. Il canadese viene subito superato dal compagno di squadra, Fernando Alonso, e Nico Hulkenberg alla partenza; la strategia, poi, non lo aiuta, col team che lo richiama ai box con un giro di ritardo durante il regime di Virtual Safety Car. Stroll deve così ricostruire la sua gara e, con un totale di tre soste alle spalle, chiude la corsa in nona posizione,

“E’ stata una giornata difficile, ma chiudiamo comunque il weekend con un po’ di punti in tasca. Non siamo riusciti ad azzeccare la sosta durante la Virtual Safety Car e abbiamo perso diverse posizioni, determinando così l’esito della gara. Col senno di poi, saremmo dovuti rientrare ai box durante il primo giro di VSC, piuttosto che nel secondo, impareremo da questo errore. Ci sono state alcune belle battaglie in pista; il sorpasso su Yuki Tsunoda in curva tre è stato molto divertente. Ora ci concentriamo su Silversone: è una delle migliori piste sul calendario, non vedo l’ora di correrci fra pochi giorni”.