F1 | Red Bull, Horner: “Ottime premesse per la gara”

Jeddah – L’attenzione dei media è totalmente rivolta al box Red Bull, e non per le prestazioni. Con l’allontanamento di Joe Verstappen e il dr. Helmut Marko, Christian Horner può finalmente celebrare le gesta del suo team nelle qualifiche dell’Arabia Saudita. Anche stavolta, la risposta di Max Verstappen non si è fatta attendere: l’olandese festeggia la prima pole position a Jeddah, la trentaquattresima in carriera, mentre Perez resta in terza posizione, con cinquantacinque millesimi e Charles Leclerc a separarlo dal compagno di squadra. Mentre pare che stia accadendo di tutto nelle gerarchie del team – qui le dichiarazioni di Verstappen su Marko – Horner si concentra sulle performance, sperando di poter festeggiare ancora a fine gara.

Horner: “I nostri avversari sono molto forti”

“E’ stata una grande qualifica per tutta la squadra ed è stato bello vedere Max conquistare la sua trentaquattresima pole. In Q3 ha fatto due giri entrambi validi per la pole, che performance incredibile. Brillante prestazione anche di Checo, che conquista la terza posizione: le premesse per la gara sono ottime – ha detto il team principal – correre su tracciato di Jeddah sarà dura e i nostri avversari sembrano essere molto forti, ma abbiamo fiducia nella squadra e nella vettura, sembra che il nostro passo gara sia buono e attendiamo con ansia il semaforo verde”.