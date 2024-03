F1 | Haas, Hulkenberg costretto al forfait in qualifica da un problema di alimentazione

F1 GP Arabia Saudita Haas – Sensazioni diverse per Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il danese, dopo una serie di difficoltà emerse nel corso delle libere, è riuscito a riprendere la giusta confidenza con la vettura, portandola fino alla 13° posizione sullo schieramento di partenza di quest’oggi. Un piazzamento interessante che può fargli sognare un piazzamento in zona punti. Peggio invece è andata ad Hulkenberg, dato che quest’ultimo – veloce in Q1 – ha dovuto chiudere anticipatamente la propria sessione per un problema al sistema di alimentazione del motore. Un intoppo che lo costringerà a scattare dalla 15° piazza.

Hulkenberg costretto al forfait nel venerdì di Jeddah

“Si è interrotta l’alimentazione e alla radio il team ha detto che il problema era collegato al sistema di alimentazione. Il carburante non veniva erogato al motore, il che è ovviamente un problema. La sessione di ieri è stata okay, non eccezionale, ma abbiamo fatto un buon lavoro di settaggio durante la notte. Ovviamente, però, non potremo testare tutto ciò fino a domani. Penso che sarà comunque una sfida, soprattutto partendo da dove siamo con il traffico e il gruppo. Sarà una giornata interessante per noi, anche per vedere come si comporta il pacchetto qui, su un circuito molto diverso da quello del Bahrain.”

Magnussen soddisfatto solo a metà

“È andata meglio del previsto, direi. Le basse temperature non sembravano aiutarci e quindi abbiamo dovuto fare un giro di preparazione piuttosto che un semplice giro di uscita. Sembra che fossimo più esposti con le basse temperature, una situazione diversa da quella a cui siamo abituati. P13 per domani è una posizione di partenza decente. E’ vicina ai punti e penso che possiamo lottare per ottenerli. Dispiace perchè sarebbe potuta andare anche meglio”