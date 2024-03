Formula 1 | Leclerc aggancia nuovamente la prima fila a Jeddah

Formula 1 Ferrari GP Arabia Saudita – Domani, sul circuito della Jeddah Corniche, teatro del Gran Premio dell’Arabia Saudita, Charles Leclerc prenderà il via dalla prima fila per la settima volta consecutiva in altrettante gare. Il monegasco scatterà – proprio come una settimana fa nel debutto stagionale in Bahrain – al fianco di Max Verstappen. La seconda SF-24 partirà dall’undicesima piazzola, ma quello che potrebbe sembrare un risultato non straordinario assume tutt’altro aspetto se si considera il fatto che a bordo della vettura c’era il reserve driver Oliver Bearman, salito in abitacolo in corsa questa mattina dopo che Carlos Sainz aveva dovuto dare forfait a causa di un attacco di appendicite. Lo spagnolo è stato operato nel pomeriggio a Jeddah.

Ferrari, un debutto impegnativo

Bearman, che con Charles domani in gara andrà a formare la coppia più giovane della storia della Scuderia nonché la prima composta da due piloti cresciuti nella Driver Academy di Maranello, è arrivato in qualifica, su una pista ostica come quella saudita, con all’attivo sulla SF-24 solamente i 22 giri effettuati nella terza sessione di prove libere. Il diciottenne britannico è stato bravissimo ad accedere al Q2 al pari di Charles e per un soffio non ha raggiunto il Q3.

La beffa per Bearman in Q2

Oliver è anche stato poco fortunato, perché al primo tentativo – così come Leclerc – non ha potuto far segnare un tempo a causa della bandiera rossa innescata da Nico Hülkenberg. Montato un secondo treno di gomme Soft nuove, nel suo assalto al tempo il britannico ha commesso un errore e ha dovuto puntare tutto sul secondo tentativo, effettuato con gomme che avevano perso il picco di prestazione. Nonostante questo Bearman ha sfiorato il passaggio del turno con l’undicesimo tempo in 1’28”642, ad appena 36 millesimi da Lewis Hamilton. Oliver partirà dunque dalla sesta fila, a una posizione dalla zona punti che domani resta per lui un obiettivo realistico.

Ferrari, Leclerc in Q3

Nella fase decisiva per la definizione della prima metà dello schieramento di partenza Charles ha avuto a disposizione due treni di gomme Soft nuove. Con il primo ha ottenuto il quarto tempo provvisorio in 1’28”272, mentre al secondo il monegasco si è superato centrando la seconda piazza in 1’27”791.

La gara di quest’oggi a Jeddah

Il Gran Premio prenderà il via alle ore 20 locali (18 CET): Charles ha mostrato un passo gara interessante e può puntare ad un buon risultato. Per quanto riguarda Oliver il suo primo obiettivo sarà portare la macchina al traguardo, magari insieme a qualche punto utile per la squadra.