F1 | Mercedes, Hamilton: “La mia miglior gara quest’anno!”

La sesta posizione di Hamilton a Miami coincide con la miglior gara della Mercedes di questa stagione. Il campione inglese, grazie a qualche aggiornamento sulla sua W15 ha avuto un buon ritmo nel secondo stint con le hard, tanto da avere lo stesso passo della Red Bull di Perez, rischiando anche di superarlo prima che la RB20 andasse un po’ via. Il sette volte iridato è comunque molto soddisfatto del suo weekend, anche se il sesto posto non è certamente negli standard del team di Brackley. Sinceri i complimenti verso il connazionale Norris per la prima vittoria in carriera in Formula 1, e anche nei confronti della McLaren, suo team del cuore.

“Sono molto felice per Lando e la McLaren – ha detto Lewis. Hanno fatto un ottimo lavoro e meritano la vittoria. È bello vedere la McLaren così competitiva. So anche quanto sia speciale ottenere la prima vittoria in un Gran Premio, quindi un grande complimento a Lando. Per quanto mi riguarda, ho avuto alcune battaglie divertenti: ho dato tutto quello che potevo per progredire durante la gara e ho fatto un paio di bei sorpassi. Alla fine stavamo lottando con la Red Bull, quindi poter gareggiare con loro è stato fantastico. E’ stata probabilmente la giornata migliore in ottica gara di questa stagione, quindi dobbiamo continuare a spingere. Ci sono altri piccoli aggiornamenti in arrivo per Imola. Anche altri stanno sviluppando, ma continueremo a lavorare sodo”.