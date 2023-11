F1 | Red Bull, Horner festeggia la prima doppietta nel campionato piloti

Christian Horner ha vissuto una stagione di festeggiamenti senza eguali: a Las Vegas la ciliegina sulla torta. Max Verstapppen conquista la vittoria, accompagnato sul podio da Sergio Perez, terzo – il messicano perde il secondo posto in volata, con Charles Leclerc che sferra l’attacco finale nell’ultimo giro. I traguardi e i record segnati dalla squadra austriaca sono ormai innumerevoli. Con questa vittoria Verstappen eguaglia un altro grande pilota che ha fatto la storia di questa squadra: Sebastian Vettel. Cinquantatré vittorie per entrambi: il tedesco ha portato alla Red Bull quattro titoli iridati, Verstappen è ancora a quota tre, ma non ha intenzione di fermarsi. Incredibilmente, la squadra di Horner conquista per la prima volta la doppietta nel campionato piloti: con il podio di Las Vegas, Perez si assicura il secondo posto nel campionato pilot

“E’ stata una grande gara. Che velocità: lunghi rettilinei, molte scie e braking zone, Las Vegas non si è fatta mancare niente. Max brilla in gare come queste e nonostante la penalità ha lottato ed è tornato davanti, è stato fantastico. Credo che abbia cambiato idea su Las Vegas. Anche Checo è stato brillante. Ha sostituito l’ala anteriore al via ed ha dovuto ricostruire la sua gara dal fondo, fino a tornare davanti. E’ stato davvero sfortunato a perdere la seconda posizione, ma è riuscito comunque ad assicurarsi il secondo posto in campionato e siamo davvero felici per lui e per la squadra. E’ stata una gara eccezionale per entrambi, questa performance racchiude l’intero anno. E’ la diciottesima vittoria di Max, la ventesima per la squadra e la prima doppietta nel campionato piloti. E’ stato un anno davvero fantastico. Resta ancora un’altra gara, ma non molleremo!”.