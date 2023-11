F1 | Red Bull, Perez beffato ancora in volata

Gara piena di eventi per Sergio Perez, che assicura per la prima volta la doppietta in campionato per la Red Bull. Il messicano termina la gara di Las Vegas in terza posizione, in un replay di quanto accaduto nell’ultimo giro di Interlagos. Ma andiamo con ordine: Checo resta coinvolto in uno dei contatti al via e torna ai box per sostituire l’ala anteriore. Con la mescola hard il messicano riesce a recuperare diverse posizioni, lottando in pista. Mancano meno di venti giri quando Perez e Leclerc cominciano ad annusarsi: il messicano si mette davanti, ma il monegasco della Ferrari non molla e sferra il colpo finale proprio all’ultimo giro, riprendendosi la seconda posizione, come Fernando Alonso in Brasile. Nonostante questo, Perez si assicura la seconda posizione nel campionato piloti.

“E’ stata una gara intensa sin dall’inizio: ho danneggiato l’ala anteriore e pensavo che fosse finita, ma poi ho montato la hard e avevo un passo incredibile che ci ha riportato in lotta. La Safety Car è arrivata al momento giusto, ho sorpassato Charles e pensavo di poter mettere della distanza, ma eravamo un po’ più carichi sull’ala e non sono riuscito. E’ un peccato aver perso la seconda posizione, ma perdevamo un po’ di velocità. Sono orgoglioso di aver assicurato per la prima volta la doppietta in campionato per la squadra, scriviamo un altro pezzo di storia – continua Checo – è stato un anno intenso, degli alti davvero altissimi, ma i momenti bassi erano davvero profondi. Come pilota e come essere umano non posso che portare con me quei momenti duri. Mentalmente è stata dura, ma siamo riusciti a risolvere tutti i problemi e a terminare il lavoro. Grazie alla mia squadra e a tutti coloro che mi hanno supportato”.