F1 | Alfa Romeo, l’incidente al via distrugge le speranze di Bottas

Valtteri Bottas aveva un grande asso nella manica, il numero vincente su cui puntare sulla ruota di Las Vegas, ma le scommesse si sa, sono un rischio e spesso è il banco a vincere. Settimo in griglia, il finlandese si ritrova coinvolto nell’incidente che ha visto Fernando Alonso in testa coda, bloccando di fatto Bottas, anche lui lungo in curva uno. I danni riportati sono troppi, ma Valtteri continua la sua gara, senza però alcuna chance di successo. Alla fine è diciassettesimo.

“Avevo un’ottima posizione di partenza, ma sfortunatamente la mia gara è stata distrutta alla prima curva. Dopo il contatto con Fernando, sono stato colpito al posteriore, riportando danni al posteriore e compromettendo ogni chance di recupero. E’ stata una lunga gara, non avevo ritmo, né grip. Ovviamente, è davvero deludente, eravamo convinti di poter conquistare un buon risultato e non abbiamo mai avuto la possibilità di mostrare le nostre capacità. La cosa positiva è che il nostro passo sul giro veloce è migliorato, e per questo siamo riusciti ad entrare in Q3. Nessuno dei nostri avversari ha conquistato dei punti, per cui la questione resta aperta fino ad Abu Dhabi per la gara finale: daremo tutto per terminare tra i primi dieci e terminare al meglio la stagione”.

Gara sfortunata anche per Zhou Guanyu: anche lui non riesce ad approfittare del marasma al via. Va dai box durante la Safety Car, e si diletta a lottare con due campioni del mondo come Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Sono proprio le gomme a tradirlo e alla fine è quindicesimo.

“La gara è stata abbastanza divertente, con delle belle lotte e sorpassi, anche se alla fine non abbiamo conquistato punti. Ho dovuto evitare gli incidenti alla partenza, per cui non sono proprio riuscito a recuperare e siamo dovuti rientrare ai box durante la Safety Car. Avremmo dovuto fare trenta giri sulle gomme medie: la strategia ha funzionato e mi ha permesso di recuperare posizioni ed entrare in lotta con Lewis e Fernando ma, senza altre chance per entrare ai box, sono rimasto a rischio negli ultimi dieci giri: le gomme erano andate, i tempi stavano crollando e sono finito quindicesimo. Ecco come è successo: in ogni caso partivamo diciassettesimi, non avevamo molte chance di andare a punti, ma almeno ci siamo divertiti. Ora concentriamoci su Abu Dhabi: è la gara finale della stagione e siamo determinati”.