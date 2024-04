F1 | Red Bull, Horner festeggia la doppietta in qualifica

Suzuka – La prima fila del Gran Premio del Giappone sarà occupata da entrambe le vetture di Christian Horner. Il team principal può festeggiare la ventisettesima doppietta in qualifica, grazie alla pole position agilmente conquistata da Max Verstappen e l’ottima performance di Checo Perez, in seconda posizione. I due tori scatteranno domani da una posizione privilegiata, ma in seconda fila ci sono due lupi pronti ad attaccare : Lando Norris, a caccia della prima vittoria, e Carlos Sainz, con una Ferrari che ha mostrato un ottimo passo gara nelle libere.

“Entrambi i piloti hanno disputato una brillante qualifica. E’ la nostra ventisettesima prima fila e la miglior performance di Checo qui in Giappone, dove non era mai andato oltre la quarta posizione. Ovviamente ci sono ancora cose su cui lavorare per la gara, ma Max ha fatto un giro incredibile e siamo molto soddisfatti dei risultati – ha continuato Horner – credo che in gara i nostri avversari saranno più vicini, ma siamo in posizione di vantaggio e speriamo di continuare così anche domani”.