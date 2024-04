F1 | Verstappen detta legge a Suzuka: il momento della pole position in Giappone [VIDEO]

F1 GP Giappone – Vi riportiamo i momenti conclusivi della sessione di qualifica valida per il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine di una sessione letteralmente dominata, Max Verstappen ha ottenuto la quarta pole position in quattro gare, lasciandosi alle spalle l’altra RB20 di Sergio Perez e la McLaren di Lando Norris, bravo a beffare sul finale la Ferrari di Carlos Sainz.

Quinta posizione per Fernando Alonso, seguito a ruota da Oscar Piastri, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, apparso in difficoltà con la SF-24 sul giro secco. A completare la top dieci George Russell e Yuki Tsunoda. Appuntamento alle 7.00 di domani mattina per il semaforo verde di questo appuntamento mondiale sul tracciato di Suzuka.