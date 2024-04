F1 | Aston Martin, Lance Stroll escluso in Q1

Suzuka – Termina in Q1 la qualifica di Lance Stroll. Il canadese non riesce, infatti, a passare il taglio per il Q2 e si deve quindi accontentare della sedicesima posizione. Il tutto mentre il compagno di squadra, Fernando Alonso, accedeva alla manche successiva col secondo miglior tempo. L’Aston Martin ha portato un nuovo pacchetto aerodinamico in Giappone, che sembra funzionare bene per lo spagnolo. La squadra dovrà quindi lavorare per capire se ci sono dei problemi sulla vettura di Stroll, costretto ad una rimonta dal fondo.

“Non avevo il passo necessario in qualifica e non riusciamo a capire perché. Credo di aver spinto la vettura al limite, ma mi mancava la velocità per entrare in Q3. Il pacchetto di aggiornamenti sembra funzionare bene sulla AMR24 di Fernando, per cui lavoreremo per cercare di capire se qualcosa non funziona come deve sulla mia vettura. C’è molto lavoro da fare prima del Gran Premio; dovremo sfruttare ogni opportunità domani”.