Formula 1 | Mercedes, Hamilton deluso: “Il mio week-end non è stato pulito”

Formula 1 Hamilton GP Austria – Grande rammarico per Lewis Hamilton al termine dell’ultimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. L’inglese, spesso impreciso nel corso del fine settimana, non è riuscito a massimizzare il potenziale della vettura a propria disposizione, aspetto che non gli ha permesso di andare oltre la quarta piazza. Un piazzamento che non lo soddisfa al 100% e che intende riscattare già tra sette giorni, quando il Circus approderà a Silverstone per il suo GP di casa.

Hamilton e l’analisi del fine settimana in Austria

“Congratulazioni a George e alla squadra. Tutti a Brackley e Brixworth meritano questo risultato. Hanno lavorato duramente per migliorare le prestazioni della vettura e stiamo iniziando ad avvicinarci sempre di più ai primi posti. Ci siamo impegnati tantissimo per ottenere un risultato come questo ed è una meritata ricompensa per gli sforzi di tutti. Da parte mia non è stato un fine settimana pulito. Ho subito qualche danno nella fase iniziale e questo ha compromesso la mia gara, purtroppo. Ora guardiamo avanti, a Silverstone. È un week-end speciale e non vedo l’ora di vedere tutti i fan. La pista dovrebbe adattarsi meglio alla vettura rispetto a qui, in Austria, e vedremo cosa riusciremo a fare”.