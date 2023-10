F1 | Red Bull, Horner assolve Perez e si gode il successo di Max

Ancora una volta Christian Horner esprime sentimenti contrastanti al termine di un Gran Premio. Un’altra vittoria di Max, un altro ritiro per Perez. Il messicano è stato forse un po’ troppo ottimista in curva uno, dove si ritrova in un sandwich con Max Verstappen e Charles Leclerc. Ad avere la peggio è proprio l’idolo di casa, che danneggia la vettura ed è così costretto al ritiro. Un peccato, proprio a casa sua, ma pilota e team principal sono d’accordo: così vanno le corse, e ogni pilota ci avrebbe provato. Ancora una volta Red Bull chiude la gara con i due piloti ai vertici opposti della classifica.

“Una gara dolceamara. Un’altra grande gara di Max, dominio totale, ma per Checo è sta una gara assolutamente sconvolgente. Sembrava un razzo alla partenza, e in curva uno sembrava avercela fatta. Non possiamo dargli la colpa per aver provato a prendere la leadership nel suo Gran Premio di casa, ma in tre non si passa ed è stato terribile vederlo fuori – ha detto Horner – come Dietrich Mateschitz diceva sempre ‘senza rischi non c’è divertimento’ e abbiamo dato tutto sin dall’inizio. La partenza è stata incredibile per entrambe le vetture, e quest’anno non siamo sempre stati così forti al semaforo verde. Anche i ragazzi al muretto sono stati bravissimi”.