F1 | AlphaTauri, Ricciardo a punti in Messico

Daniel Ricciardo conquista la settima posizione a Città del Messico, ma la sua gara meritava forse di più. L’australiano ha mantenuto la quarta posizione per tutta la prima parte di gara, ed è la bandiera rossa causata da Magnussen a danneggiarlo: con gli avversari che montano la media, a Daniel resta solo la mescola hard per tornare in pista. L’AlphaTauri gioca di strategia, ma Ricciardo lotta e si difende in pista, dimostrando quella stoffa che da tanto non vedevamo da parte sua.

“Le emozioni sono tante e certamente sto più che bene. Due partenze su questa pista ti tengono con il fiato sospeso, perché il rettilineo che porta alla curva 1 è molto lungo e può succedere di tutto. Alla prima partenza siamo entrati e usciti dalla prima curva in quarta posizione ed ero contento. Alla ripartenza, ero consapevole che quella bandiera rossa avrebbe danneggiato la nostra gara, ma sono felice di sapere che Kevin Magnussen non si è fatto male dopo quello schianto – ha commentato Daniel – ripartire con la mescola dura, mentre gli altri hanno optato per la media, e perdere solo una posizione era quasi lo scenario migliore, dunque abbiamo fatto bene. Abbiamo cercato di trovare il nostro passo e ho avuto una piccola lotta con Norris, ma poi l’ho lasciato andare. Pensavamo che sarebbe riuscito a prendere George Russell e che ci avrebbe consentito di avvicinarci a nostra volta e così è stato. All’ultimo giro eravamo lì, ma non ce l’abbiamo fatta. Comunque sia, lottare con una Mercedes nel giro finale è emozionante. Nel complesso, è stato un buon weekend durante il quale abbiamo guadagnato sei punti importanti. E ora continuiamo così”.

Gara leggermente più sfortunata per Yuki Tsunoda, che era in lotta per la zona punti fino a quanto, alla quarantanovesima tornata, non arriva il contatto con la McLaren di Oscar Piastri. L’AlphaTauri finisce così in testa coda e Yuki conclude la gara in dodicesima posizione.

“Congratulazioni alla squadra e a Daniel per i punti conquistati. Come ci aspettavamo, il passo era buono. Peccato per quell’incidente con Piastri. Ero soddisfatto del mio stint sulle gomme dure, senza il quale non sarei risalito fino all’ottava posizione e questo ha certamente dimostrato quanto la macchina andava bene. Era difficile stare in scia agli altri e sentivo che le gomme iniziavano a faticare, così volevo passare il prima possibile. Mi scuso per l’incidente che mi ha fatto scivolare in fondo al gruppo. Questa pista si adattava bene alla nostra vettura e, viste le curve lente del Brasile, spero potremo avere lo stesso potenziale e le stesse possibilità di lottare per la Top 10”.