F1 | Aston Martin, Alonso e Stroll costretti al ritiro

Doppio ritiro per l’Aston Martin, il secondo consecutivo per Fernando Alonso. Sembra, infatti, che dal weekend di Austin qualcosa non stia più funzionando sulla AMR23. Già tredicesimo in griglia, Alonso scende subito in diciassettesima posizione al via dopo aver riportato danni alla partenza, lasciando poi che il compagno di squadra lo sorpassasse. Fernando non è mai riuscito a mostrare il potenziale della vettura, restando costantemente nelle retrovie negli scarichi di Stroll. Dopo la bandiera rossa, la vettura numero 14 riporta dei danni tali che Alonso è costretto al ritiro.

“Gara e weekend difficili per noi. Sembra che alcuni detriti abbiano causato dei danni al primo giro dopo gli incidenti in curva uno, e abbiamo perso performance. Abbiamo cercato di riparare il tutto durante la bandiera rossa, ma la situazione è peggiorata dopo la ripartenza e abbiamo dovuto ritirare la vettura – ha spiegato Fernando – questa tripletta non è stata facile per noi, ma come si dice, si impara più dalle difficoltà che dai successi. Abbiamo ancora tre gare da disputare, ci riproveremo in Brasile”.

Lance Stroll rompe invece il regime di parco chiuso, partendo così dalla pit-lane. Si mette davanti al compagno di squadra, ma non riesce mai davvero ad avvicinarsi alla zona punti. A pochi giri dalla bandiera a scacchi finisce in un testacoda durante la lotta con Valtteri Bottas: il contatto verrà investigato dopo la gara, ma anche Lance è costretto al ritiro.

“La vettura era leggermente migliorata dopo le modifiche al set-up, ma comunque non avevamo il passo per lottare con quelli davanti. Mi sono dovuto ritirare dopo il contatto con Valtteri Bottas tra le curve 13 e 14. Ora ci concentriamo sul Brasile, per massimizzare ogni opportunità durante l’ultima Sprint dell’anno. So che tutti, in pista e al Campus, stanno spingendo al massimo per migliorare, è tutto ciò che possiamo fare”.