F1 | Red Bull, incubo Perez: fuori alla prima curva nel suo Messico

Il Gran Premio di Città del Messico di Checo Perez è terminato in curva uno. Il messicano, quinto al via, è stato autore di un’ottima partenza, prendendo la scia del compagno di squadra schierato davanti a lui in terza posizione. C’è da dire che entrambe le Red Bull sono partite bene, al contrario delle Ferrari, tanto che Checo riesce subito a portarsi davanti, creando un sandwich con Max Verstappen all’interno, Leclerc nel mezzo, e il messicano all’esterno. All’apex, però, Checo è forse un po’ troppo ottimista, andando a chiudere sul monegasco ancora tra i due tori. La vettura di Checo si solleva e finisce in testa coda all’esterno, danneggiando la pancia destra. Perez può solo tornare ai box per il ritiro, e ai microfoni ammette l’errore.

“Probabilmente, se devo essere onesto, sono stato molto ottimista. Lo spazio c’era, e in quel caso ci provi, o altrimenti non sarei qui a fare il pilota. Non mi aspettavo che Charles entrasse così tardi, era in mezzo e non aveva tanto spazio di manovra. L’ho visto, ma una volta che sei in traiettoria non puoi alzare il piede. Ero davanti a lui in frenata e pensavo che lui cedesse. E’ stato un incidente di gara: ho attaccato e mi è andata male – ha ammesso Checo – avevo troppi danni, ho perso tre giri e ci siamo dovuti ritirare. Sono molto triste per il risultato e per i tifosi che sono venuti qui. E’ triste quando cose del genere accadono a casa tua, ma sono comunque fiero del mio team e di me stesso: abbiamo dato tutto, è stata forse la mi miglior partenza, ma così vanno le corse”.