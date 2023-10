F1 | Red Bull, anche Horner sorpreso dalla prima fila Ferrari

Ancora una volta Christian Horner guarda la pole da lontano e, nel pre-gara, dovrà guardare i preparativi dalla seconda fila. In prima, infatti, ci sono le due Ferrari: sembra che il team principal non abbia proprio mandato giù il risultato del team di Vasseur, ed è determinato a ribaltare la situazione già dalla partenza. Non solo Verstappen in terza posizione: a dare man forte all’olandese c’è Ricciardo, nella sua AlphaTauri, in quarta posizione, e Perez a seguire in pista. Certo, i due in Messico correranno più per loro stessi che per aiutare Max: entrambi hanno qualcosa da dimostrare e stare davanti sarà fondamentale.

“Non è la qualifica a cui siamo abituati. Abbiamo fatto bene il nostro lavoro, ma le Ferrari hanno sferrato il colpo finale solo alla fine. Credo ne siano rimasti sorpresi anche loro. Nel Q1 e Q2 faticavano e poi hanno fatto il tempo nel primo tentativo del Q3. Non sono riusciti a migliorarsi nel secondo run, noi abbiamo fatto del nostro meglio, ma non è stato abbastanza. Congratulazioni a loro, sono stati davvero veloci in una sessione davvero confusa ma, allo stesso modo, è bello vedere Daniel in quarta posizione e Checo in quinta – ha detto Horner – ora pensiamo alla gara, abbiamo una buona vettura e, se ci terremo fuori dai guai alla partenza, potremo cavarcela. Allo stesso modo, partire davanti non è ideale su questa pista, la strada fino alla prima curva è lunga. Sarà interessante vedere se la Ferrari giocherà subito di strategia tra i piloti, ma la pista è bella grande e di sicuro sarà una gara eccitante”.