F1 | Red Bull, Horner ammette: “Siamo preoccupati per le nostre performance”

Monza – Quella Red Bull che distruggeva record su record sembra essere un lontano ricordo. L’ultima volta è stata avvistata in Spagna, a fine giugno. Sono ben sei GP senza vittorie per la squadra di Christian Horner, un record decisamente negativo per la squadra che, nella scorsa stagione, le ha vinte quasi tutte. Ora Max Verstappen deve accontentarsi del sesto posto, deve accontentarsi di sei decimi di distacco in qualifica, e allora alza la voce e chiama a raccolta gli ingegneri: “Svegliatevi! – dice in radio – anche se è una posizione di mer*a è comunque importante!“. E si torna a guardare al mondiale, il costruttori già a rischio, ma lo è anche quello piloti, e la Red Bull deve fare qualcosa: il problema è il bilanciamento, ma non è ancora chiara la soluzione.

Horner: “Non avremmo potuto far funzionare la strategia ad una sosta”

“Che grande risultato per Charles Leclerc nella gara di casa, congratulazioni a lui e alla Ferrari. Non avremmo potuto far funzionare la strategia ad una sosta, oggi, a causa del degrado: credo che abbiamo fatto il possibile e lasciamo Monza con tanto lavoro da fare. La nostra strategia ha funzionato per un po’, ma poi è comparso il graining sulle gomme e si è ripresentato lo stesso problema di ieri. Credo che Max abbia fatto un buon lavoro e tutto il possibile per prendersi quella sesta posizione. Anche Checo Perez ha fatto un’ottima gara e penso che non avremmo potuto fare meglio di così. Ovviamente siamo preoccupati per le nostre performance e l’intera squadra ci sta lavorando. Sembra che il problema stia nel bilanciamento e deve esserci una soluzione: tutti stanno lavorando sodo per risolvere le cose. Almeno questo weekend ci ha mostrato quelli che sono i nostri punti deboli”.

