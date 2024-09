F1 | Hamilton: “E’ fantastico vedere la Ferrari vincere a Monza”

La vittoria della Ferrari a Monza è stata tanto incredibile quanto inattesa. Leclerc ha fatto qualcosa di magico, andando fino al traguardo con una sola sosta e beffando le McLaren di Piastri e Norris, i quali pregustavano già la doppietta come nel 2021. Quella di quest’anno è stata anche la prima volta di Hamilton da promesso pilota della Scuderia di Maranello. Dopo la gara, il sette volte campione del mondo ha parlato dell’atmosfera che personalmente ha vissuto in questo weekend, ammettendo come ci sia già qualcosa di diverso rispetto al passato, e non può essere diversamente.

“Chiaramente vedere la Ferrari vincere oggi a Monza è fantastico – ha detto Lewis in mixed zone. Deve essere emozionante per Charles, gran circuito dove ottenere la vittoria. Per me già nella Driver’s Parade vedevo i fan della Ferrari che per la prima volta mi guardavano con occhi diversi, si è creata una connessione con me. Erano vestiti di rosso, ed era già diverso rispetto agli altri anni. E’ certamente un passaggio interessante e penso che l’anno prossimo sarà davvero incredibile”.

