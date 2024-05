F1 | Montoya: “Verstappen via da Red Bull? Sarebbe da stupidi”

I vari tumulti degli ultimi mesi in Red Bull hanno messo in discussione anche il futuro di Max Verstappen. Il tre volte campione del mondo, vincitore di quattro gare su sei quest’anno sembra andare spedito verso il quarto titolo consecutivo, ma a tenere banco, più che le sue prestazioni in pista è la squadra con la quale correrà nella prossima stagione. Il contratto con il team di Milton Keynes è in scadenza nel 2028, ma tra la possibile uscita di Marko, l’allontanamento dal box di papà Jos, l’addio di Newey e una forza sempre più marcata di Horner, il quale ha sempre messo al primo posto il bene del team rispetto al singolo, stanno facendo pensare Max, con Toto Wolff prontissimo a fargli la corte per portarlo in Mercedes, anche soltanto per dare fastidio al collega di muretto.

Juan Pablo Montoya, ex pilota di Formula 1 con Williams e McLaren e due volte vincitore della 500 miglia di Indianapolis crede che il tre volte iridato non abbia alcun motivo per andare via dalla Red Bull.

“Non vedo perché Verstappen debba andare via dalla Red Bull – ha detto Montoya. Penso che sarebbe stupido se lo facesse: tutti che dite che lascerà la squadra, ma stanno vincendo tutto, quindi perché dovrebbe? A meno che non lo faccia per giusta causa, senza quella, non farei nulla, sarebbe folle nonostante le pressioni di Jos. Io nella mia carriera ho scelto di stare dove sentivo di dover essere, ed ero felice delle mie decisioni. Non vedo fallimenti futuri in Red Bull. C’è sicuramente del lavoro da fare per il 2026, ma hanno assunto tante persone giuste per portare al termine il lavoro”.