Formula 1 | Horner tiene d’occhio McLaren e Ferrari per il prosieguo della stagione [VIDEO]

Formula 1 GP Imola – Intercettato da Sky al termine dell’ultimo Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Christian Horner ha analizzato la prestazione mostrata da Ferrari e McLaren sul tracciato del “Santerno”, precisando come il gap tra RB20, SF-24 ed MCL38 non sia così elevato come in molti pensano.

Grazie alle novità tecniche introdotte nelle ultime settimane, il team inglese e quello italiano sono riusciti a compiere un gran passo in avanti dal punto di vista prestazionale, ottenendo riscontri positivi sia a Miami che in Emilia Romagna. Condizioni importanti che hanno complicato e non poco la vita a Max Verstappen, vittorioso con fatica ad Imola e sconfitto a Miami nel confronto con Lando Norris.

Qualcosa di estremamente interessante che il Team Principal della scuderia Campione del Mondo non vuole sottovalutare per il prosieguo della stagione. Prossimo appuntamento con la Formula 1 tra sette giorni con il Gran Premio di Miami.