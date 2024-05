F1 | Falsa intervista a Schumacher: rivista tedesca condannata con 200.000 euro di risarcimento

E’ costata carissimo alla rivista tedesca Die Aktuelle la falsa intervista a Michael Schumacher pubblicata poco più di un anno fa e realizzata attraverso una chatbot di intelligenza artificiale, una vera piaga degli ultimi tempi. In un periodo nel quale il clickbait la fa purtroppo da padrone, non sono mancate le false o presunte tali notizie sensazionalistiche in merito alla salute del sette volte campione del mondo tedesco. Subito dopo quella vergogna, perché di questo si tratta, il caporedattore Anne Hoffmann è stata sollevata dall’incarico, ma questo non è bastato alla famiglia del campione della Ferrari e della Formula 1, e che adesso avrà un risarcimento di 200.000 euro deciso dal Landesarbeitsgericht, il tribunale del lavoro di Monaco di Baviera.

La casa editrice Funke, nonostante il premuroso licenziamento della giornalista e le scuse, dovrà quindi questa somma di denaro alla famiglia di Michael. Speriamo che questo serva da lezione per qualche altro scienziato che, per vendere qualcosina in più, mette la dignità sotto il tappeto.