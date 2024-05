Formula 1 | La Ferrari vuole essere protagonista a Monte Carlo

Dopo il terzo posto di Imola, a verificare la bontà del nuovo pacchetto di aggiornamenti, la Ferrari si tuffa subito sulla nuova sfida che la attende, ovvero quella del Gran Premio di Monaco, previsto per questo fine settimana a Monte Carlo, nell’affascinante e unica cornice del Principato. La SF-24 sarà sicuramente protagonista nella giornata del sabato, laddove si decide gran parte del weekend, ma per farlo davvero bisognerà aggiustare il lavoro in qualifica, punto debole della monoposto colorata di rosso, anche con la versione Evo. Leclerc, dopo due pole position consecutive conquistate nel 2021 e 2022 e che non hanno sortito nulla di positivo in gara, vuole sfatare il tabù nella sua gara di casa.

“A una settimana dalla nostra gara di casa, a Imola, il prossimo weekend tocca a quella di Charles, e come squadra vogliamo aiutarlo a chiudere il conto aperto che ha con la pista di Monte Carlo – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Carlos, dal canto suo, ama molto il tracciato del Principato sul quale ha ottenuto il suo primo podio al volante di una Ferrari, dunque le motivazioni per entrambi sono molto alte. Come è noto quello di Monaco è un circuito sul quale i sorpassi con l’attuale generazione di monoposto sono molto difficili. La qualifica sarà di importanza fondamentale: dovremo provare a fare quello step che in questa stagione ancora ci è mancato per partire davanti a tutti. Al simulatore così come nei meeting con gli ingegneri ci siamo preparati nei dettagli e contiamo di essere protagonisti”.