F1 | Ricciardo: escluso il rientro a Singapore, anche il Giappone è a rischio

Con molta probabilità il pilota dell’AlphaTauri, Daniel Ricciardo, salterà le prossime due tappe del calendario del Mondiale di Formula 1 (Singapore e Giappone). A confermarlo è il team principal della Red Bull, il quale ha dichiarato che l’australiano sta facendo riabilitazione dopo l’intervento alla mano fratturata durante il secondo turno di prove libere del Gran Premio d’Olanda e che il team vuole assicurarsi la completa guarigione, prima del rientro in pista.

“Posso dire con certezza che non sarà pronto per Singapore e che è ottimistico ipotizzare il rientro in Giappone”, ha dichiarato Chris Horner a Motorsport.com.

“Ma penso che il suo recupero stia andando bene, ha ovviamente la mano immobilizzata e ora è in riabilitazione. Abbiamo visto con i motociclisti che i ritorni affrettati a volte possono fare più danni, quindi vogliamo solo assicurarci che sia completamente in forma prima di tornare in macchina”.