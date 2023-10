Mercedes | Hamilton secondo in Messico, ora caccia a Perez nel mondiale

Sesto podio stagionale per Lewis Hamilton, che in Messico è stato autore di una grandissima gara, partita dalla sesta posizione e conclusa con la seconda. Il sette volte campione del mondo ha estratto il massimo dalla sua Mercedes, mangiandosi in un sol boccone le Ferrari e stampando anche il giro più veloce alla bandiera a scacchi, riducendo il distacco dal povero Perez di sole venti lunghezze, mentre resta invariato quello nel mondiale costruttori con la Scuderia di Maranello. Gestione pazzesca del britannico, il quale ha effettuato un sorpasso pazzesco nei confronti di Leclerc, andando con due ruote sull’erba a 330/340 km/h.

“Un ottimo risultato considerando la partenza dalla sesta posizione, è una giornata fantastica per la squadra – ha detto Lewis. Abbiamo spinto al massimo, sono orgoglioso di tutti per il lavoro svolto. Sono state un paio di settimane difficili per noi, quindi è stato bello riprenderci tutti insieme. Oggi la vettura andava molto meglio, il ritmo era molto forte. Siamo riusciti a gestire bene le gomme, lavorando molto in profondità in questo weekend per migliorare l’assetto e metterlo a punto, e il risultato di oggi dimostra le capacità all’interno del team. Voglio continuare così anche in Brasile”.