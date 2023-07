F1 | Ralf Schumacher: “La Red Bull ha bruciato la carriera di de Vries”

L’ex pilota di Formula 1 e ora opinionista per Sky Deutschland, ha dichiarato che, per quanto comprensibile la decisione della Red Bull di licenziare Nyck de Vries, per l’olandese questo episodio potrebbe mettere fine alla carriera in Formula 1.

“La decisione potrebbe anche essere comprensibile -ha commentato Ralf Schumacher- ma bisogna anche dire che, a metà stagione, non è esattamente lo stile migliore della Red Bull. Naturalmente è una condanna per il ragazzo, dopo questo, non troverà più posto. Questa è la mia opinione”.

Schumacher ha già criticato le precedenti decisioni dei piloti Red Bull, incluso il fatto di non aver preso il nipote Mick al posto di de Vries per il sedile Alpha Tauri 2023.

“Mick sarebbe stato disponibile ma ne abbiamo discusso abbastanza spesso. Per qualsiasi motivo, le decisioni che si prendono vanno contro Mick.”