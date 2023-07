F1 | Impazza il mercato piloti: Norris in Ferrari e Sainz in Audi?

Durante l’estate, le voci di mercato si fanno sempre più insistenti. Secondo quanto riportato dal famoso giornalista britannico di Formula 1, Joe Saward, ci sarebbero due colpi di scena per quanto riguarda il Mondiale 2025. Nel suo blog infatti, Saward sostiene che Lando Norris avrebbe già firmato un pre-contratto con la Ferrari, andando così a prendere il posto di Carlos Sainz. Lo spagnolo, dovrebbe approdare in Audi.

“Norris e Albon sono stati oggetto di voci molto diverse sul futuro durante il fine settimana, con entrambi menzionati in relazione alla Ferrari e alla Red Bull. Ci sono alcuni che credono che Lando possa già avere una sorta di pre-contratto con la Ferrari. Alcuni ipotizzano che Carlos Sainz andrà in Audi nel 2025, mentre altri pensano che Charles Leclerc impazzirà se rimarrà dov’è alla Ferrari e che alla Mercedes piacerebbe averlo con sé. Non sto dicendo che tutto questo sia vero, sto semplicemente sottolineando le chiacchiere”, scrive Saward.

Non essendoci conferme o smentite dalle parti interessate, il condizionale è d’obbligo. Questo periodo dell’anno, come lo chiamano gli inglesi è la “silly season” e quindi ogni notizia, come questa, va presa con le pinze.

Saward parla anche del futuro di Sergio Perez:

“Il grande punto interrogativo nell’immediato futuro rimane Sergio Perez, che ha avuto un periodo orribile negli ultimi tempi come compagno di squadra di Max Verstappen. Sebbene abbia un contratto per il 2024, la squadra teme che se l’anno prossimo gli avversari saranno più forti, la Red Bull avrà bisogno di un secondo pilota migliore. Penso che questo sia probabilmente il motivo per cui Daniel Ricciardo ha la possibilità di mostrare i suoi progressi con la Scuderia AlphaTauri per il resto della stagione”.