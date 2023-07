F1 | Madrid pronta ad ospitare un Gran Premio: accordo vicino

Negli ultimi mesi, si sono diffuse alcune voci su una potenziale offerta rivale per l’attuale GP di Spagna a Barcellona.

“Sì, ho sentito parlare del progetto e di tutto”, ha dichiarato Carlos Sainz, quando gli è stato chiesto dell’evento proposto per il circuito cittadino.

“Posso solo dire che farò il massimo per assicurarmi che ci sia ancora un GP di Spagna, indipendentemente dalla posizione.

Ieri, il presidente di Ifema, l’entità responsabile dell’organizzazione di grandi eventi a Madrid, ha affermato che l’accordo è vicino.

“Abbiamo un accordo di riservatezza e non posso rivelare quando avremo il contratto -ha dichiarato Jose Vicente de los Mozos-ma so quando lo firmeremo e quando lo annunceremo. Parlo con Stefano Domenicali e c’è fiducia reciproca. Faremo le cose insieme”.

Per quanto riguarda il fatto che un nuovo evento a Madrid possa estromettere Barcellona dal calendario, de los Mozos ha risposto: “Se alla fine ci sono due Gran Premi, come c’è stato in passato, sono felice. Ma io parlo e lavoro per Madrid”.