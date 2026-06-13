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DIRETTA F1 | GP Barcellona: Live Prove Libere 3 [TEMPI E FOTO]

Aggiornamenti in tempo reale dal circuito del Montmelò

di Jessica Cortellazzi13 Giugno, 2026
DIRETTA F1 | GP Barcellona: Live Prove Libere 3 [TEMPI E FOTO]

Diretta F1 Barcellona – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Montmelò dove, a partire dalle 12:30, i piloti scenderanno in pista per il terzo turno di Prove Libere del Gran Premio di Barcellona, settimo appuntamento della stagione 2026 del Mondiale di Formula 1. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione con diretta testuale, news in tempo reale e molto altro ancora!

DIRETTA FP3 GP BARCELLONA DALLE 12:30

13:31 BANDIERA A SCACCHI!

13:26 Terza piazza per Leclerc, due decimi e mezzo da Russell

13:23 Hamilton sale in quarta posizione

13:21 Piastri in seconda posizione davanti a Norris, terzo

13:20 Russell mette otto decimi tra se e Antonelli con 1:15.679

13:12 Russell si migliora con 1:16.258

13:06 TOP 10: Russell, Antonelli, Norris, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Piastri, Lindblad, Hadjar e Bortoleto

13:04 BANDIERA ROSSA! Bottas fermo sulla ghiaia

13:00 Antonelli in seconda posizione con 2 decimi di ritardo

12:59 Verstappen sale terzo con gomma rossa. Russell si mette al comando in 1:16.609

12:56 Leclerc in seconda posizione davanti a Lindblad, gomma soft per entrambi

12:54 Norris al comando in 1:16.609

12:53 Bortoleto al comando con 1:17.581

12:39 Pochissima attività in pista, Bottas primo in 1:19.962 davanti a Perez

12:30 SEMAFORO VERDE!:

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Gran Premio di Barcellona

Venerdi 12 giugno

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:00 -18:00

Sabato 13 giugno

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 14 giugno

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
4.657 Km | 66 giri

Foto F1

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