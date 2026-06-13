DIRETTA F1 | GP Barcellona: Live Prove Libere 3 [TEMPI E FOTO]
Aggiornamenti in tempo reale dal circuito del Montmelò
Diretta F1 Barcellona – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Montmelò dove, a partire dalle 12:30, i piloti scenderanno in pista per il terzo turno di Prove Libere del Gran Premio di Barcellona, settimo appuntamento della stagione 2026 del Mondiale di Formula 1. Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione con diretta testuale, news in tempo reale e molto altro ancora!
DIRETTA FP3 GP BARCELLONA DALLE 12:30
13:31 BANDIERA A SCACCHI!
13:26 Terza piazza per Leclerc, due decimi e mezzo da Russell
13:23 Hamilton sale in quarta posizione
13:21 Piastri in seconda posizione davanti a Norris, terzo
13:20 Russell mette otto decimi tra se e Antonelli con 1:15.679
13:12 Russell si migliora con 1:16.258
13:06 TOP 10: Russell, Antonelli, Norris, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Piastri, Lindblad, Hadjar e Bortoleto
13:04 BANDIERA ROSSA! Bottas fermo sulla ghiaia
13:00 Antonelli in seconda posizione con 2 decimi di ritardo
12:59 Verstappen sale terzo con gomma rossa. Russell si mette al comando in 1:16.609
12:56 Leclerc in seconda posizione davanti a Lindblad, gomma soft per entrambi
12:54 Norris al comando in 1:16.609
12:53 Bortoleto al comando con 1:17.581
12:39 Pochissima attività in pista, Bottas primo in 1:19.962 davanti a Perez
12:30 SEMAFORO VERDE!:
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui