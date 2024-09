F1 | Radio paddock: la Ferrari ha provato a ingaggiare Gianpiero Lambiase

La Ferrari è in un momento di profonda rivoluzione tecnica nel reparto corse della Scuderia. La Formula 1 resta la vetrina più importante per il Cavallino, e l’ingresso di Frederic Vasseur nel gennaio 2023 ha dato il via alla ristrutturazione del team. Qualche giorno fa è stato ufficializzato l’ingresso di Loic Serra come nuovo direttore tecnico del telaio, prendendo di fatto il posto di Enrico Cardile, passato nel frattempo in Aston Martin. Un ultimo tassello di un castello che sembra essere particolarmente solido in vista del prossimo futuro.

Questa mattina, nelle pagine de Il Corriere dello Sport, un’indiscrezione che farà sicuramente parlare nelle ore che precedono il weekend del Gran Premio dell’Azerbaijan: il manager francese infatti ha provato a ingaggiare Gianpiero Lambiase, capo degli ingegneri della Red Bull e angelo custode di Max Verstappen, per affiancarlo a Lewis Hamilton a partire dalla prossima stagione. L’offerta sarebbe stata rispedita al mittente, e per questo motivo dunque al fianco del sette volte campione del mondo sarà confermato Riccardo Adami, esperto ingegnere di pista già di Carlos Sainz e Sebastian Vettel, quindi sicuramente in grado di gestire il pilota più vincente della storia della Formula 1.