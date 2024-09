Ferrari | Leclerc predica calma: “Baku sfida diversa, non alziamo troppo le aspettative”

La vittoria straordinaria di Leclerc a Monza ha riacceso la passione dei tifosi della Ferrari. Intendiamoci, questa non è mai mancata, ma vedere vincere una Rossa nel catino brianzolo non può non suscitare emozioni forti, anche da parte dei team avversari, come accaduto con la Mercedes. Charles però vuole tenere tutti con i piedi per terra, sia appassionati che la squadra stessa: memore della batosta presa dopo il successo di Monaco, quando la SF-24 ha iniziato a regredire in termini prestazionali, il monegasco, ancora scottato da quel periodo difficile tra giugno e inizio luglio, non vuole repliche di quel periodo, e per Baku tiene basse le aspettative.

“Non dobbiamo adagiarci su quanto fatto a Monza – ha ammesso Leclerc. È fondamentale ripartire, imparare da quello che è successo e analizzare tutto, ma bisogna mettere da parte le emozioni e affrontare Baku senza aspettative eccessive, perché non siamo ancora in quella posizione. Monza è una pista particolare, siamo stati forti lì, ma l’Azerbaijan e Singapore saranno sfide diverse dall’ultima che abbiamo affrontato e anche tra loro”.

“Da Monaco a Montreal abbiamo visto un grande cambiamento, seguito dalle peggiori gare della nostra stagione, mentre cercavamo di capire la vettura. Spero di evitare una situazione simile nelle prossime gare, e non penso che succederà. È importante mantenere aspettative realistiche, sia per la squadra che all’esterno. Abbiamo fatto un passo avanti? Sì. È sufficiente per vincere gare fino alla fine della stagione? Non credo, ma siamo sulla strada giusta”.