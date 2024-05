F1 | Racing Bulls, Ricciardo: “Le cose possono cambiare molto rapidamente”

Miami – Sabato complicato e ballerino per Daniel Ricciardo. L’australiano è la rivelazione della Sprint Race, dove prima tenta di prendere la posizione su Perez, terzo, e poi taglia il traguardo in quarta posizione tenendosi dietro la Ferrari di Carlos Sainz. Una performance ha ricordato il Ricciardo dei tempi della Red Bull e che, purtroppo, non abbiamo rivisto nelle qualifiche. Qualcosa sembra essere andato storto nella seconda sessione del sabato, dove Daniel non riesce a passare il taglio del Q1 e si ritrova a dover ricostruire il suo weekend dall’ultima posizione – in qualifica è diciottesimo, ma scivola in ultima posizione scontrando la penalità riportata in Cina.

“È stata una gara Sprint molto dura, ma mi sono sentito benissimo, lottare verso i primi posti è molto più bello. Ho visto una Ferrari nello specchietto per quasi tutta la gara e ho pensato: bene, sfida accettata, facciamo il possibile! A ogni giro sono riuscito a tenere a bada Carlos (Sainz), quindi quando ho visto che la fine della gara si avvicinava, ho pensato che forse avremmo potuto mantenere la posizione – ha raccontato Daniel – è stata una gara Sprint in tutti i sensi e senza alcun risparmio di pneumatici. Sono orgoglioso di me stesso e della squadra, di tutte le persone che mi hanno sostenuto e hanno creduto in me. C’è sicuramente felicità, ma anche forti emozioni, soprattutto se si considerano le prime gare della stagione. Grazie a tutti per aver avuto un po’ di pazienza, premiata con un risultato come questo. Tutti noi ci meritiamo questo risultato, perché ne abbiamo passate di tutti i colori per arrivare fin qui, quindi è ancora più bello”.

Ricciardo: “Le cose possono cambiare molto rapidamente”

“Questo è lo sport, è altamente imprevedibile e a volte le cose possono cambiare molto rapidamente, quindi almeno ci siamo goduti la mattinata insieme alla squadra. Il pomeriggio di oggi è stato frustrante e, ovviamente, non sono soddisfatto perché c’è un grande contrasto con i risultati ottenuti nella Sprint. Ho visto il giro di Lando nella SQ3 di ieri, dove ha faticato fin dall’inizio del giro, scivolando ovunque con il posteriore con le soft, e onestamente ho provato la stessa cosa oggi. Ho iniziato a scivolare all’uscita della curva 1 e la situazione è peggiorata per tutto il resto del giro. Non c’è una vera spiegazione al momento. Sento che abbiamo una buona macchina, ma credo che nell’ultimo giro della Q1 gli pneumatici stessero semplicemente lavorando a un livello diverso di aderenza. Il giro di riscaldamento è andato bene e anche il team era soddisfatto delle gomme. Sicuramente stasera analizzeremo il problema, sperando di trovare una spiegazione. Domani sarà una gara lunga, ovviamente partire per ultimi non aiuta, ma avremo molti giri a disposizione per cercare di superare lo schieramento. Mi impegnerò al massimo!”.