F1 | Racing Bulls, Marko esclude lo switch Ricciardo-Lawson già da Imola

F1 Ricciardo Lawson – Intervistato dalla testata austriaca SpeedWeek, Helmut Marko ha escluso uno scambio in tempi brevi tra Liam Lawson e Daniel Ricciardo, precisando come quest’ultimo abbia la completa e totale fiducia non solo della Racing Bulls, ma anche dello staff dirigenziale della Red Bull.

Nonostante le difficoltà di questo inizio di stagione, parzialmente lasciate alle spalle in Cina grazie ad un nuovo telaio, la Scuderia faentina ripone grandi aspettative nell’esperto pilota ex McLaren e intende confermare il suo sedile almeno fino alla fine dell’anno. Una situazione chiara e di stabilità, fortemente voluta anche da Laurent Mekies, ovvero il Team Principal della Visa Cash App, che costringerà Lawson ad aspettare ancora un pò prima di tornare da ufficiale sulla griglia di partenza.

Marko conferma Ricciardo e allontana lo switch con Lawson

“Le voci secondo cui Ricciardo sarà sostituito da Lawson ad Imola non hanno senso. Il manager neozelandese di Liam, a quanto pare, ha certi sogni e questi sono stati resi attraverso alcuni media, compresi quelli neozelandesi, però ad Imola non è previsto assolutamente nulla. Valuteremo alcune cose in futuro, ovviamente, ma per adesso la situazione resta quella concordata ad inizio stagione”.