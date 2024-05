Formula 1 | Racing Bulls, Ricciardo: “Imola è sempre speciale per il team”

Formula 1 GP Imola Ricciardo – Dopo i grandi progressi messi in mostra nell’ultimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Daniel Ricciardo è pronto a confermarsi anche sul circuito di Imola, teatro del Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy.

L’australiano, a caccia ancora di risposte dopo un inizio di campionato non semplice, intende sfruttare al massimo i progressi compiuti dalla VACRB01, così da muovere una classifica fino ad oggi deficitaria. Ricciardo, ricordiamo, nell’edizione del 2020 – ovvero quella del ritorno in Formula 1 dopo circa 14 anni di assenza – ha ottenuto il terzo gradino del podio con i colori della Renault.

Racing Bulls, Ricciardo a caccia di punti ad Imola

“La settimana del Gran Premio di casa è sempre speciale per il team: è un po’ più intensa, ma è fantastica; è bello andare in factory, vedere il team e monitorare i progressi. Viaggiamo sempre per il mondo e non abbiamo molto tempo per incontrare tutti i membri del team quindi, quando è possibile, ne approfittiamo per qualche abbraccio e condividere un po’ di affetto. Siamo costantemente aggiornati su come vanno le cose, ma vederle dal vivo è sempre meglio. È la prima gara europea dell’anno.

Abbiamo di nuovo la Energy Station e il paddock ha di nuovo quell’ambiente familiare. La prima parte della stagione è divertente, ma ci sono piste fantastiche in Europa; ci piace tornare su queste piste old-school e sono entusiasta per le prossime gare che saranno principalmente in Europa, partendo proprio da Imola. Il circuito è divertente e impegnativo, davvero veloce e abbastanza stretto, con chicane ad alta velocità; Il giro veloce qui è davvero adrenalinico. Nelle chicane si usano molto i cordoli che diventano davvero importanti per la qualifica.

Sorpassare è possibile, ma è comunque difficile su questo tipo di circuito. Può creare situazioni particolari quando cerchi di essere aggressivo e sorpassare, ma questa è una sfida che cerchiamo di goderci. Non corriamo qui da un paio d’anni ormai, sarà bello tornare. Ho davvero amato la mia prima volta qui nel 2020: è stato davvero piacevole, una bella esperienza, quindi sono entusiasta di tornare”.