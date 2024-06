F1 | Brundle: “Ricciardo non è più lo stesso”

Nella sua rubrica post-Gran Premio del Canada per Sky Sports, Martin Brundle ha affrontato l’aspro scambio tra Villeneuve e Riccardo, esprimendo il suo rispetto per entrambi i piloti e offrendo il suo punto di vista sui risultati dell’australiano.

“Ho un rispetto enorme per tutti i piloti di F1, non ultimi per Daniel e Jacques, perché so quanto sia difficile guidare auto così temibili sotto quei riflettori. Daniel ha vinto otto GP, tra cui un’eccezionale vittoria a Monaco, ha ottenuto 32 podi e ha regolarmente mostrato un talento di livello mondiale. Ma quei risultati sono stati un bel po’ di tempo fa e vorrei che non avesse lasciato la Red Bull alla fine del 2018. E’ stata una decisione emotiva e sbagliata, avrebbe dovuto affrontare Max con la macchina migliore, poi avrebbe necessariamente alzato ulteriormente il tiro. Ricciardo non è mai sembrato essere più lo stesso pilota. Chiaramente ha ancora velocità e abilità alla guida, come abbiamo visto anche nella Sprint di Miami, ma qualcosa nella sua psiche o nel suo approccio lo sta trattenendo e gli sta costando opportunità”.