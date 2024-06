Formula 1 | Racing Bulls, Ricciardo quinto nelle libere in Canada

Soddisfazione in casa Racing Bulls per quanto fatto nelle prove libere del Gran Premio del Canada. Daniel Ricciardo, vincitore qua nel 2014, quando finì per la prima volta un GP davanti a tutti con la Red Bull, deve dimostrare di volerci ancora stare in Formula 1, e per sua stessa ammissione, ha la necessità di fare uno step in avanti e cercare di pareggiare le prestazioni di Tsunoda quantomeno, così da convincere i vertici della squadra di poter ancora contare su di lui, dopo che Christian Horner, team principal della Red Bull ha fatto di tutto per rimetterlo in sella nel 2023, forse in debito con lui per quanto accaduto nel 2018. L’australiano ha chiuso il venerdì di Montreal al quinto posto, favorito anche dal caos meteo, così come il compagno di squadra, ottavo.

“E stata una giornata positiva e mi sento piuttosto bene – ha detto Ricciardo. Prima delle PL1 sembrava che oggi non avremmo potuto guidare a causa delle condizioni meteorologiche; quindi, sono soddisfatto di aver completato parecchi giri nelle PL2, testando entrambe le mescole. Crediamo di essere in una buona posizione, quindi non prevediamo grandi cambiamenti per stasera, solo qualche piccola regolazione. La pista si è asciugata velocemente stamattina ed è anche più liscia rispetto al passato, il che sembra rendere le cose un po’ più semplici per le gomme. Se domani avremo condizioni meteo variabili, sarà fondamentale scegliere la gomma giusta al momento giusto”.

“È stata una giornata decisamente positiva – ha ribadito Tsunoda. Personalmente, ci sono ancora alcuni aspetti da perfezionare, ma è stata nel complesso una giornata molto stimolante, grazie anche ai frequenti cambiamenti delle condizioni meteo. È stato un ottimo allenamento e un’importante occasione di apprendimento, soprattutto per quanto riguarda l’uso delle gomme intermedie sul bagnato, considerando che quest’anno non abbiamo avuto molte occasioni di correre in queste condizioni”.

“Abbiamo anche raccolto molti dati utili. Anche se ogni pilota ha adottato strategie diverse, il nostro ritmo sembra promettente. Ho avuto la sensazione che potessimo essere competitivi anche sotto la pioggia; quindi, mi sento fiducioso sia sul bagnato che sull’asciutto. Come sempre, ci sono dettagli da affinare dopo le prove di oggi e i distacchi nel midfield sono minimi, ma continueremo a lavorare come nelle ultime gare, migliorando in alcune aree e cercando di mettere tutto a punto per domani”.