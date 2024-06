F1 | Marko: “Ricciardo spronato dalle critiche di Villeneuve”

Jacques Villeneuve non si è mai risparmiato dialetticamente parlando, lo sa molto bene anche Daniel Ricciardo finito nel mirino della critica del campione del mondo 1997 nell’ultimo weekend iridato disputato sul tracciato di Montreal. L’ex pilota della Williams, discutendo dell’attuale alfiere della Racing Bulls, ha sottolineato come l’immagine di DR3 abbia avuto il sopravvento sui risultati sportivi negli ultimi anni non sono stati esaltanti.

Discutendo delle esternazioni di Villeneuve, Helmut Marko ha affermato come le critice ricevute abbiano spronato l’australiano che ha concluso il Gran Premio del Canada in zona punti ottenendo l’ottavo posto.

“Daniel Ricciardo ha avuto un buon fine settimana – ha dichiarato Marko a Speed ​​Week- Chissà, forse è stato spronato un po’ dalle critiche di Jacques Villeneuve.

Marko ha poi aggiunto: “Entrambi i piloti del Racing Bulls erano in palla in Canada”.