DIRETTA F1 | GP Monaco 2024: LIVE Prove Libere 3 [COMMENTO E FOTO]

Diretta Prove Libere 3 GP Monaco – Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti al commento del terzo turno di libere del Gran Premio di Monaco. A partire dalle 12:30, seguiteci in diretta! Vi daremo tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla sessione in corso. Vi ricordiamo che le Qualifiche si disputeranno oggi pomeriggio alle 16:00.

Ieri abbiamo visto un super Charles Leclerc che nel circuito di casa ha regalato spettacolo, registrando il miglior tempo in entrambe le sessioni di libere. Mercedes ritrovata con Lewis Hamilton che ha dichiarato di non sentire un feeling così positivo con la sua W15 da parecchio tempo. E Max Verstappen non starà di certo a guardare mentre Carlos Sainz, che i media danno quasi certo in Williams, deve ritrovare il passo.

Ma adesso è arrivato il momento di far parlare la pista!

