F1 | Trasferta in Canada redditizia per la Racing Bulls

F1 GP Canada Racing Bulls – Prezioso ottavo posto per Daniel Ricciardo nell’ultimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo il botta e risposta con Jacques Villeneuve che ha animato il percorso di avvicinamento al GP, l’australiano è riuscito a condurre una prestazione concreta a Montreal, ottenendo punti importanti per la squadra in una domenica di gara complessa e condizionata dalla pioggia. Una bella iniezione di fiducia che permetterà alla compagine faentina di preparare al meglio le prossime trasferte europee del campionato. Solio 14° invece Yuki Tsunoda.

Guillaume Dezoteux, Head of Vehicle Performance della Racing Bulls

“Nel complesso, è stata una gara positiva che ci ha fruttato altri quattro punti nella lotta per il campionato costruttori. Daniel ha rimediato una penalità perché si è leggermente spostato sulla griglia di partenza prima dello spegnimento dei semafori. Ha seguito la procedura in modo corretto, quindi sembra sia stato qualcosa sulla vettura, probabilmente un leggero trascinamento della frizione che ha spinto la macchina in avanti di qualche centimetro. Il primo stint con le gomme intermedie è stato difficile, con un’aderenza molto bassa e una scarsa visibilità.

Abbiamo deciso di scontare la penalità durante il periodo di Safety Car. Dopo il secondo scroscio di pioggia, la pista si è asciugata rapidamente e abbiamo reagito al momento giusto per passare alle gomme medie. Da lì, Daniel ha guidato in modo costante ed è riuscito a superare Ocon per l’ottavo posto dietro a entrambe le Aston Martin. Anche Yuki ha avuto una gara movimentata. Durante il periodo di Safety Car, abbiamo deciso di lasciarlo fuori perché i nostri pneumatici intermedi sembravano buoni e così ha guadagnato tre posizioni.

Verso la metà della gara, era in P7, in linea con il ritmo di Alonso davanti a lui. Purtroppo, nell’ultima parte della gara, dopo il secondo periodo di Safety Car, Yuki ha avuto qualche momento di difficoltà ed è finito fuori dai punti. Oggi è stata una gara difficile per tutti, ma nel complesso è stato un weekend positivo per la squadra”.