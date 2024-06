F1 | Racing Bulls, Ricciardo risponde alle critiche con la terza fila in Canada

Dopo alcune giornate molto difficili per Daniel Ricciardo, il quale è stato al centro delle critiche di Jacques Villeneuve e che hanno fatto molto rumore nel paddock di Montreal, l’australiano risponde con una bellissima prestazione in qualifica e il quinto posto ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio del Canada. Per l’ex Red Bull quindi un gran bel risultato che dovrà però essere convertito in gara. E’ andata bene anche a Yuki Tsunoda, fresco di rinnovo, ottavo e quindi in top 10.

“Sono molto contento per come sia andata oggi – ha detto Ricciardo. È stato un fine settimana eccellente e molto divertente, uno di quelli in cui tutto sembra andare per il verso giusto. Siamo a meno di due decimi dalla pole position e, anche se oggi non ci siamo arrivati, a volte questo scarto può permetterti di partire dalla prima fila. Quindi, è gratificante essere così competitivi e sentirsi a proprio agio con la macchina. In Q3, era fondamentale fare un rapido giro di riscaldamento, cosa che ho sottolineato al team. L’ho fatto e poi ho guadagnato la fiducia necessaria per il giro cronometrato”.

“È stato fantastico completare un buon giro, ma non sono sorpreso perché so di essere capace di queste prestazioni quando mi sento in forma. Sono felice di esserci riuscito da solo, ma è anche merito del team, che ha portato entrambe le vetture in Q3 e ha ottenuto un ottimo risultato. Venire qui a Montréal è sempre speciale per me e ho bei ricordi: dieci anni fa ho vinto la mia prima gara qui e la mia vita è cambiata da allora. Anche il team percepisce una buona energia questo fine settimana, quindi sono entusiasta di trasformarla in una prestazione solida. Domani partiremo da una buona posizione all’interno della top 5, con alcuni piloti forti davanti a me, quindi darò il massimo in gara”.

Racing Bulls, Tsunoda porta la sua VCARB01 in quarta fila

“Come dimostrato dai risultati, il team ha fatto un lavoro eccezionale e per noi è stata una gran bella giornata. Personalmente, dopo aver faticato un po’ nelle prove libere, è stato soddisfacente riuscire a ribaltare la situazione in qualifica. Durante il mio giro veloce, una raffica di vento in curva 2 mi ha fatto perdere molto tempo, ma raggiungere nuovamente la Q3 è comunque un risultato positivo. Finora, il weekend di gara è stato un susseguirsi di alti e bassi che mi hanno messo alla prova, ma riuscire a superare queste sfide è sempre gratificante e il merito va tutto al team. Aspettiamo di vedere come sarà il tempo domani, ma abbiamo una macchina competitiva e, naturalmente, puntiamo a guadagnare altri punti, sperando di portare entrambe le vetture nella top ten”.