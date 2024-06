F1 | Racing Bulls, Ricciardo torna in zona punti dopo un periodo nero e pieno di critiche

Dopo le tante critiche degli ultimi giorni, Daniel Ricciardo ha tirato fuori l’orgoglio e ha conquistato l’ottava posizione nel Gran Premio del Canada, portando in dote alla Racing Bulls quattro punti importanti in ottica mondiale costruttori e mettendo una pezza a un weekend competitivo per la squadra, ma che rischiava di finire con il sacco vuoto per via dell’errore di Tsunoda negli ultimi istanti di gara e che è costato il quattordicesimo posto finale al giapponese, fresco di rinnovo. L’ex Red Bull invece ha messo da parte i problemi di inizio stagione, portando a casa un’ottima prestazione.

“È stato un buon weekend fin dall’inizio, considerando tutte le condizioni, e con una gara pazza come questa, sono contento di portare a casa qualche punto – ha detto Ricciardo. Ho ricevuto una penalità per un jump start, ma ero un po’ confuso perché sapevo di non aver bruciato il semaforo, ma poi mi sono ricordato che durante la partenza ho sentito che forse la macchina si stava muovendo. Abbiamo avuto un piccolo problema con la macchina e lo esamineremo, ma ovviamente questo ha pesato negativamente sulla nostra gara”.

“Quando abbiamo fatto il pit stop per montare le Intermedie, abbiamo perso alcune posizioni rispetto alle vetture che sono rimaste fuori e non siamo riusciti a sfruttare molto di più le gomme nuove. La gara ci stava sfuggendo di mano, ma quando la pista si è asciugata verso la fine e siamo passati alle gomme medie, sono riuscito a farmi strada e rientrare nella top 10, il che è stato un po’ un sollievo. Sono contento che sia stato un weekend abbastanza tranquillo per noi e, ovviamente, per aver aumentato il distacco dai nostri concorrenti diretti”.

Racing Bulls, Tsunoda ammette l’errore

“Quello di oggi è stato un mio errore, una mossa stupida, mi dispiace per la squadra. Il team aveva sicuramente preso la decisione giusta sulla strategia e fatto un buon lavoro; non era facile con le vecchie Intermedie, ma mi sentivo bene. Anche la decisione di passare alle gomme da asciutto è stata fatta nel momento giusto. Almeno ho invertito la rotta dalle prove libere alle qualifiche e questo è positivo, ma oggi è stato deludente e non è il modo in cui avrei dovuto finire la gara. Avrei dovuto solo portarla a casa”.