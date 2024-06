Mercedes | Hamilton: “Devo passare Sainz per puntare al podio”

Terza fila per Lewis Hamilton nel Gran Premio d’Austria. Il pilota della Mercedes scatterà al fianco di Charles Leclerc, e davanti avrà Carlos Sainz, target designato per poter puntare al podio. E’ questo il credo del sette volte campione del mondo della Mercedes, soddisfatto della sua qualifica, più di quella di ieri. La W15 può giocarsi una posizione nella top tre con le Ferrari, in un weekend nel quale forse stanno trovando più difficoltà del previsto, ma che conferma la bontà degli aggiornamenti apportati negli ultimi fine settimana di gara.

“La Sprint è stata un po’ frustrante – ha detto Hamilton. Sono riuscito ad avvicinarmi alla Ferrari di Carlos Sainz ma non senza poterlo sfidare. Abbiamo quindi apportato alcune modifiche alla vettura e questo ci ha aiutato. Siamo riusciti a migliorare l’equilibrio complessivo e questo ci ha permesso di fare un passo avanti. Il mio ultimo giro in Q3 è stato buono, anche se il settore centrale non è stato il migliore possibile. Nel complesso una buona giornata. Le modifiche che abbiamo apportato alla vettura dovrebbero aiutarci nella gara di domani: sono quindi fiducioso sul nostro passo gara rispetto a quello visto nella Sprint. Sarà importante superare Sainz se vogliamo essere in lotta per il podio. Vediamo cosa possiamo fare”.