F1 | Polemiche sulla curva 2 di Sochi, Steiner: “Va rielaborata, crea problemi”

Il tracciato di Sochi, si sa, non piace praticamente a nessuno. Insieme ad Abu Dhabi e qualche altro scempio con asfalto sparso per il mondo, obiettivamente la pista russa è una delle peggiori concepite da Hermann Tilke per la Formula 1. Anche quest’anno la curva 2 ha dato dei problemi: l’ampia via di fuga in asfalto ha costretto la FIA a disporre ancora una volta dei track limits, con un rientro molto pericoloso e ad alta velocità in traiettoria. Sainz ne ha fatto le spese, ma anche in passato ci sono stati degli elementi di discussione in merito a quel tratto di pista, così come ammesso da Guenther Steiner, team principal della Haas

“Parliamo della curva 2 in Russia – ha detto Stenier. L’anno scorso c’è stato un problema e lo abbiamo segnalato alla FIA. Non è sbagliato il fatto che sia lì, ma dovrebbe essere rielaborata così da cambiare il modo di affrontarla. Quindi gli incidenti capitati anche quest’anno non sono stati una sorpresa. Finché non cambierà nulla accadrà sempre la stessa cosa. La curva non è concepita nella maniera giusta. Spero che dopo un altro anno ricco di polemiche possano cambiarla per il futuro. Non ci sono altre curve così nel calendario di Formula 1″.